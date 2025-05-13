«Даже не представляю, но готов к встрече», – Зеленский о возможной встрече с Путиным в Турции

Зеленский заявил о стремлении сделать первый шаг – «мы хотим договориться о начале окончания войны».

Фото: rbc.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не представляет, как пройдет встреча с Путиным в Турции в этот четверг.

«Не знаю. Даже не представляю. Ну давайте так, я готов к встрече. С этим человеком я встречался в 2019 году, в декабре. Абсолютно понимаю, о чем говорить - правда на нашей стороне», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова к шагам в этом направлении.

«Считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей. И уже весь мир поддерживает это ради, прежде всего, украинцев. Все хотят окончания войны. Мы хотим договориться о начале окончания войны», - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным 15 мая - в Анкаре или Стамбуле.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединённых Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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