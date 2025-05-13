Зеленский: Путин боится прямых переговоров со мной

Президент заявил, что Путин избегает мирного диалога, не стремится к прекращению огня и сознательно блокирует какие-либо переговоры.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин боится прямых переговоров с ним. Об этом Глава государства сообщил на брифинге 13 мая.

Зеленский отметил, что Путин избегает прямого диалога, не заинтересован в завершении войны и сознательно уклоняется от любых мирных инициатив.

«Я неоднократно подчеркивал это президенту Трампу. Я считаю, что Путин не хочет окончания войны, не хочет прекращения огня, не хочет никаких переговоров», – заявил Президент.

«Если Путин не прилетит на встречу, а снова будет эта игра - это будет финальная точка, которая покажет: они не готовы к завершению войны», - добавил Владимир Зеленский.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединённых Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным 15 мая – в Анкаре или Стамбуле.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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