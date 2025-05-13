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Володимир Зеленський пояснив, що його указ не забороняє йому вести перемовини з Путіним

17:14, 13 травня 2025
Володимир Зеленський пояснив, що вести перемовини – це його конституційне повноваження, і згідно Конституції ніхто, крім нього, не може вести перемовини щодо суверенітету і територіальної цілісності України.
Володимир Зеленський пояснив, що його указ не забороняє йому вести перемовини з Путіним
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Президент Володимир Зеленський 13 березня виступив з брифінгом перед журналістами. Зокрема, він прокоментував питання можливості ведення переговорів з РФ у світлі чинного Указу 679/2022.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року Президент Володимир Зеленський підписав цей Указ, яким увів в дію рішення РНБО, відповідно до п. 1 якого вирішено «констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В. Путіним».

«Це наратив «русскіх», що я начебто не можу говорити з Путіним. Хочу всім нагадати, як це все відбувалося.

Я прийняв указ, запровадив указом в дію рішення РНБО. Як це було? Україна отримувала багато разів ультиматуми від Росії, а саме від Путіна. Це почалося від того, як люди пана Медведчука, Новинський – все це є, є відповідні свідки, записи тощо – представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону у найскладніший момент, коли ми були в блокаді повній, говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, куди мені треба бігти, інакше, що моєї сім’ї не буде і так далі. Це довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато – коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна. І давав відповідні сигнали.

Значить, всі ці люди спілкувалися з Путіним. І дуже хотіли представляти інтереси України.

Таких майданчиків щодо таких сигналів, було не один, не два, багато. Рішенням своїм я в принципі зробив те, що і так говорить Конституція України – що саме я виконую цю місію.

Згідно Конституції України. І ніхто, крім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету і територіальної цілісності України, нашого курсу – ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером РФ, інших країн. Згідно Конституції України. Це мої права і обов’язки, до речі. Тому саме я і представляю інтереси нашої держави. І щоб не було цього сепаратизму, ми і ввели рішення РНБО – щоб такі, як Новинський, Медведчук та інші все це не робили.

Тому наратив Путіна, що я можу щось там відмінити – це наратив виключно РФ. Я собі нічого не забороняв» – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

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рф президент путін Україна Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський пояснив, що його указ не забороняє йому вести перемовини з Путіним

Володимир Зеленський пояснив, що вести перемовини – це його конституційне повноваження, і згідно Конституції ніхто, крім нього, не може вести перемовини щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

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