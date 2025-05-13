Россия озвучила требования перед переговорами в Турции

РФ настаивает на старых требованиях, в частности, признание оккупированных территорий.

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Во время переговоров с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Турции, Россия планирует вновь поднять вопрос признания оккупированных украинских территорий частью своего государства. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передают российские СМИ.

По его словам, переговоры будут касаться «устойчивого урегулирования» конфликта и «реалий на местах», в частности - территориальных вопросов.

В своем заявлении Рябков в очередной раз озвучил кремлевские нарративы, в частности о «денацификации киевского режима» и необходимости «признания новых реалий», имея в виду незаконную аннексию украинских территорий.

«Темы те же, о которых мы неоднократно говорили: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего обращаясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав РФ», - заявил Рябков.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от Соединённых Штатов Америки будут присутствовать специальные посланники президента США Трампа — Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Позже стало известно, что Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле — все зависит от того, будет ли там Путин.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным 15 мая – в Анкаре или Стамбуле.

Добавим, глава ОП Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

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