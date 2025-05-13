Канцлер Німеччини Мерц пригрозив РФ жорсткішими санкціями, якщо цього тижня не буде прогресу в припиненні вогню

Євросоюз готовий посилити тиск на Росію, зокрема в енергетичному та фінансовому секторах, якщо Путін не погодиться на перемир’я найближчим часом.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія може зіткнутися з жорсткішими санкціями від Євросоюзу, якщо переговори про припинення війни проти України зайдуть у глухий кут. Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше Німеччина заявила, що Росія повинна відповісти на пропозицію про припинення вогню до кінця дня 12 травня, або зіткнеться з санкціями. Згодом стало відомо, що європейські лідери готові зачекати до зустрічі між Зеленським та Путіним, перш ніж оголосити нові санкції проти РФ.

«Ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій», – заявив Мерц.

«Ми розглянемо інші сфери, такі як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок», – додав він.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», на переговорах між Росією та Україною, які відбудуться 15 травня у Стамбулі, від Сполучених Штатів Америки будуть присутні спецпосланці президента США Трампа — Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп може долучитися до переговорів між Росією та Україною у Стамбулі — все залежить від того, чи буде там Путін.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним 15 травня — в Анкарі чи Стамбулі.

Також очільник ОП України Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і тоді має бути сильна реакція США та всього світу у вигляді нових санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.