Усиновлення по-новому – громади отримали більше повноважень

Повноваження з усиновлення передано сільським і селищним радам.

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В Україні змінився порядок усиновлення: замість районних державних адміністрацій цими повноваженнями тепер опікуватимуться сільські та селищні ради. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Нововведення має зробити процес захисту прав дітей більш наближеним до місця їхнього проживання, що сприятиме оперативнішому реагуванню на потреби дитини та забезпеченню її найкращих інтересів.

Що зміниться для кандидатів в усиновлювачі?

Права осіб, які бажають усиновити дитину, залишаються незмінними. Їхні особові справи, як і анкети дітей, передаються від районних служб у справах дітей до відповідних служб у громадах.

Якщо кандидат уже перебуває на певному етапі процедури, справу супроводжуватиме та служба, в якій зберігається анкета дитини:

районна служба — якщо передача документів ще не завершена;

служба громади — якщо анкета вже передана.

Зміни закріплені в оновленому Сімейному кодексі України та відповідних урядових постановах № 866 і № 905. Координацію передачі повноважень здійснює Державна служба України у справах дітей, яка також стежить за дотриманням прав усиновлювачів і дітей, які чекають на нову родину.

У міністерстві наголошують: реформа — частина масштабного процесу вдосконалення державної політики, спрямованого на те, щоб кожна дитина в Україні зростала в безпечному сімейному середовищі.

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