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Чи можна долучати до нічних чергувань працівницю, що достроково вийшла з відпустки для догляду за дитиною — роз’яснення

23:48, 13 травня 2025
Під час воєнного стану жінок із дітьми старше одного року можуть залучати до нічної роботи, а для матерів дітей до року — лише за їхньою згодою.
Чи можна долучати до нічних чергувань працівницю, що достроково вийшла з відпустки для догляду за дитиною — роз’яснення
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Федерація професійних спілок роз’яснила, чи можна залучати до нічних чергувань в лікарні працівницю, яка хоче достроково перервати відпустку для догляду за дитиною до трьох років і вийти на роботу. При цьому офіційний догляд за дитиною оформляється на бабусю дитини.

Відповідно до статті 55 КЗпП України забороняється залучення до роботи в нічний час:

  • вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176 КЗпП України);
  • осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192 КЗпП України);
  • інших категорій працівників, передбачених законодавством.

Проте нормами частини першої статті 8 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, що у період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

А частиною третьою статті 1 Закону №2136 передбачено, що у період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом.

Тому на період воєнного стану знімаються обмеження статті 55 КЗпП, відповідно до яких забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Тепер право працювати вночі отримали і жінки (матері), дитині (дітям) яких більше одного року. При цьому вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, можуть бути залучені до роботи в нічний час після отримання їхньої згоди.

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