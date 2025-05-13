Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор судье Игорю Сараеву и его помощнице за получение взятки

Судью Приморского районного суда города Мариуполя Донецкой области Игоря Сараева и его помощницу Татьяну Золотарь признали виновными в получении взятки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 13 мая, Апелляционная палата ВАКС отказала стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы и оставила без изменений приговор ВАКС от 21.11.2024, которым судья Приморского районного суда города Мариуполя Донецкой области Игорь Сараев и его помощница Татьяна Золотарь были приговорены к реальному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве напомнили, что Игорь Сараев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности прокурора, судьи и адвоката сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Татьяна Золотарь признана виновной по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины и приговорена к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности прокурора, судьи и адвоката сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в Верховном Суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.