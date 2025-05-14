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16-летний парень поджег авто ВСУ за 2000 долларов

07:00, 14 мая 2025
В Киеве задержали 16-летнего юношу, который по заданию РФ поджег военный автомобиль.
16-летний парень поджег авто ВСУ за 2000 долларов
Фото: UA.KyivPolice
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Полиция Киева совместно с СБУ задержала 16-летнего жителя Винницкой области, который по заданию российских спецслужб поджег военный автомобиль Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила столичная полиция.

Юношу завербовали через соцсети - обещали 2000 долларов за поджог авто ВСУ в одном из дворов Святошинского района Киева. Ради «легкого заработка» подросток приехал в столицу, арендовал квартиру вблизи цели и приобрел горючую жидкость. Поджог произошел ночью - занялся микроавтобус Volkswagen Transporter, принадлежащий украинским военным.

На место происшествия прибыли оперативники, которые быстро собрали доказательства умышленного поджога. Благодаря совместной работе полиции, криминального анализа и СБУ удалось оперативно установить и задержать исполнителя уже по месту его проживания в Винницкой области.

После совершения преступления заказчик отказался выплачивать обещанную сумму, зато начал шантажировать парня, требуя дальнейших действий в пользу РФ. Угрожал разоблачением перед украинскими спецслужбами в случае отказа.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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полиция ВСУ поджог

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