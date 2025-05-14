Спецпредставник Віткофф і держсекретар США Рубіо вирушать до Стамбула 16 травня – ЗМІ

Також зазначається, що у Вашингтоні досі не впевнені, чи з’явиться Путін на переговорах.

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ЗМІ повідомляють, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо вирушать до Стамбула не 15 травня, а в п’ятницю – 16 травня.

Тобто, наступного дня після ймовірних переговорів України та РФ.

Також у ЗМІ зазначають, що Віткофф додав, що поки незрозуміло, чи приїде до Стамбулу Путін.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у нього щільний графік, але він може зробити виключення. Наразі він перебуває у турне Близьким Сходом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час можливої зустрічі з Путіним у Туреччині основними результатами мають стати припинення вогню та обмін усіма військовополоненими.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня перебуватиме в Анкарі, де запланована його зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він підтвердив готовність до переговорів із Путіним.

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