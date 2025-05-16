В Киеве мужчина угрожал курьерам ножом, потому что они отказались подвезти его домой

Под действием наркотиков 23-летний киевлянин напал на курьеров службы доставки с ножом, повредил их транспорт и получил 4 года тюрьмы.

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В Киеве мужчина под действием наркотиков угрожал ножом курьерам службы доставки за то, что они отказались подвезти его домой. Злоумышленник проведёт четыре года за решёткой. Об этом сообщает столичная полиция.

Уточняется, что инцидент произошёл в октябре прошлого года. Тогда в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что возле ТРЦ «Магелан» на проспекте Академика Глушкова неизвестный ведёт себя агрессивно и угрожает ножом.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, находясь под воздействием наркотических средств, обратился к двум курьерам — 17 и 18 лет — с просьбой отвезти его домой. Получив отказ, он начал угрожать им ножом и ударил одного из молодых людей по лицу.

Однако на этом злоумышленник не остановился и повредил велосипед и электроскутер, на которых передвигались пострадавшие.

Правоохранители задержали ранее судимого за грабёж 23-летнего местного жителя, сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и направили обвинительный акт в суд. На время следствия фигурант находился под стражей.

Голосеевский районный суд признал мужчину виновным в совершённом преступлении и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

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