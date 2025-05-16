Украинцам объяснили, нужна ли нотариально заверенная копия выписки из решения экспертной команды для получения льгот

Департамент охраны здоровья Ивано-Франковской ОГА разъяснил, нужна ли нотариально удостоверенная копия выписки из решения экспертной команды для получения льгот и выплат.
В рамках оценки повседневного функционирования человека экспертные команды определяют уровень нарушения функционирования и помогают человеку получить необходимую поддержку.
В каких случаях необходима нотариально заверенная копия выписки из решения экспертной команды?
Законодательство не предусматривает случаев, в которых требуется исключительно нотариально заверенная копия выписки.
Если человек намерен передать выписку в определенные органы власти или учреждения, рекомендуется сообщить об этом во время оценки. Экспертная команда может подготовить два экземпляра выписки и передать их лицу или уполномоченному представителю.
Может ли нотариус заверить копию выписки из решения экспертной команды?
Да, нотариус может заверить копию выписки при условии ее правильного оформления:
Все страницы пронумерованы,
Листы прошиты (прошнурованы),
На последнем листе имеется удостоверительная надпись: «Прошито и пронумеровано _ листов» + подпись, дата и печать учреждения здравоохранения.
Для получения льгот, статусов, пенсий или социальных выплат нотариальная копия выписки не требуется. Более того, в социальной сфере уже внедрен обмен данными между электронными системами, поэтому необходимые сведения передаются в цифровом формате.
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