Украинцам объяснили, нужна ли нотариально заверенная копия выписки из решения экспертной команды для получения льгот

Законодательство не содержит случаев, в которых используется исключительно нотариально заверенная копия выписки из решения.

Фото: kadrovik.ua

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Департамент охраны здоровья Ивано-Франковской ОГА разъяснил, нужна ли нотариально удостоверенная копия выписки из решения экспертной команды для получения льгот и выплат.

В рамках оценки повседневного функционирования человека экспертные команды определяют уровень нарушения функционирования и помогают человеку получить необходимую поддержку.

В каких случаях необходима нотариально заверенная копия выписки из решения экспертной команды?

Законодательство не предусматривает случаев, в которых требуется исключительно нотариально заверенная копия выписки.

Если человек намерен передать выписку в определенные органы власти или учреждения, рекомендуется сообщить об этом во время оценки. Экспертная команда может подготовить два экземпляра выписки и передать их лицу или уполномоченному представителю.

Может ли нотариус заверить копию выписки из решения экспертной команды?

Да, нотариус может заверить копию выписки при условии ее правильного оформления:

Все страницы пронумерованы,

Листы прошиты (прошнурованы),

На последнем листе имеется удостоверительная надпись: «Прошито и пронумеровано _ листов» + подпись, дата и печать учреждения здравоохранения.

Для получения льгот, статусов, пенсий или социальных выплат нотариальная копия выписки не требуется. Более того, в социальной сфере уже внедрен обмен данными между электронными системами, поэтому необходимые сведения передаются в цифровом формате.

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