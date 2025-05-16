Продажа авто, приобретенного в браке — в Минюсте объяснили, как избежать судебных споров

Если продавец не договорился с другим из супругов о продаже и сделал это скрытно, это может повлечь за собой определенные юридические последствия.

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Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос продажи автомобиля, приобретенного в браке.

Большинство договоров купли-продажи автомобилей заключаются только в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины и не удостоверяются нотариально.

Согласно Порядку государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 07.09.1998 № 1388, при переоформлении автомобиля письменное согласие второго из супругов в сервисных центрах не требуется.

Однако, если продавец не договорился с другим из супругов о продаже и сделал это скрытно, это может повлечь за собой определенные юридические последствия.

Ведь имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.д.) не имел собственного заработка (дохода).

Считается, что каждая вещь, приобретенная во время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов. Жена и муж имеют равные права на владение, пользование и распоряжение имуществом, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено соглашением между ними. Они распоряжаются таким имуществом по взаимному согласию.

Для заключения одним из супругов договоров, требующих нотариального удостоверения и/или государственной регистрации, а также договоров касающихся ценного имущества, согласие второго из супругов должно быть предоставлено письменно. Согласие на заключение договора, который требует нотариального удостоверения и/или государственной регистрации, должно быть нотариально удостоверено (статьи 60, 63, 65 Семейного кодекса Украины).

Кроме того, этот вопрос регулируется также Гражданским кодексом Украины. Согласно статье 369 ГК Украины распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, осуществляется по согласию всех совладельцев, если иное не установлено законом.

Если один из совладельцев совершил сделку по распоряжению общим имуществом, считается, что она совершена с согласия всех совладельцев, если иное не установлено законом. Согласие совладельцев на совершение сделки по распоряжению общим имуществом, которая подлежит нотариальному удостоверению и/или государственной регистрации, должно быть выражено письменно и нотариально удостоверено. Совладельцы имеют право уполномочить одного из них на совершение сделок по распоряжению общим имуществом.

Сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная одним из совладельцев, может быть признана судом недействительной по иску другого совладельца в случае отсутствия у того, кто ее совершил, необходимых полномочий.

Также статьей 65 СК Украины установлено, что жена, муж имеет право обратиться в суд с иском о признании договора недействительным как заключенного без ее, его согласия, если этот договор выходит за рамки мелкого бытового.

Согласно выводу Большой Палаты Верховного Суда, изложенному в постановлении от 21 ноября 2018 года по делу № 372/504/17 (производство № 14-325цс18), отсутствие согласия другого из совладельцев (второго из супругов) на заключение сделки лишает того, кто ее совершил, необходимых полномочий на распоряжение общим имуществом. Заключение такого договора свидетельствует о нарушении его формы и в соответствии с частью четвертой статьи 369 ГК Украины и статьей 215 ГК Украины дает другому из совладельцев (второму из супругов) право оспорить договор по основаниям его недействительности (Постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 23.12.2020 № 726/1606/17).

Кроме того, второй из супругов, который считает, что его имущественные права нарушены, может также обратиться в суд с иском о взыскании половины стоимости автомобиля. Ведь согласно статье 70 СК Украины в случае раздела имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов, доли имущества жены и мужа считаются равными, если иное не определено соглашением между ними или брачным договором.

В Минюсте подчеркивают, что расторжение брака не прекращает права общей совместной собственности на имущество, приобретенное во время брака. Распоряжение имуществом, являющимся объектом права общей совместной собственности, после расторжения брака осуществляется совладельцами исключительно по взаимному согласию, в соответствии с Гражданским кодексом Украины (статья 68 СК Украины).

Согласно Постановлению, расторжение брака не влечет за собой изменение правового статуса имущества супругов. Такое имущество остается их общей совместной собственностью. То есть только после решения вопроса о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью, и выделения конкретных долей каждому из совладельцев, такое имущество приобретает статус общей долевой собственности или личной частной собственности.

В то же время Минюст обращает внимание, что не все имущество, появившееся в период супружеской жизни, является общей совместной собственностью. Муж и жена в браке также могут приобретать имущество, которое является личной частной собственностью. В частности, согласно статье 57 СК Украины не может быть общим имущество, которое один из супругов получил по договору дарения, в порядке наследования или приобрел за средства, которые принадлежали ему/ей лично.

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