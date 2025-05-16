Українцям пояснили, чи потрібна нотаріальна копія витягу з рішення експертної команди для отримання пільг

Законодавство не містить випадків, в яких використовується виключно нотаріально засвідчена копія витягу з рішення.

Фото: kadrovik.ua

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Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА пояснив, чи потрібна нотаріальна копія витягу з рішення експертної команди для отримання пільг і виплат.

У рамках оцінювання повсякденного функціонування особи експертні команди визначають рівень порушення функціонування та допомагають людині отримати необхідну підтримку.

В яких випадках необхідна нотаріально засвідчена копія витягу з рішення експертної команди?

Законодавство не містить випадків, в яких використовується виключно нотаріально засвідчена копія витягу з рішення. Якщо людина має намір передати витяг з рішення експертної команди до певних органів влади чи установ, рекомендується зазначити про це під час оцінювання. Експертна команда може виготовити два примірники витягу і передати їх особі або уповноваженому представнику.

Чи може нотаріус засвідчити копію витягу з рішення експертної команди?

Так, нотаріус може засвідчити копію витягу за умови його правильного оформлення:

- Пронумеровані всі сторінки

- Прошиті (прошнуровані) аркуші

- Є засвідчувальний напис на останньому аркуші: «Прошито і пронумеровано _ аркушів» + підпис, дата та печатка закладу охорони здоров’я.

Для отримання пільг, статусів, пенсій чи соціальних виплат нотаріальна копія витягу не потрібна. Більше того з соціальною сферою уже впроваджено обмін даними між електронними системами, тож необхідні відомості передаються в цифровому форматі.

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