У Києві чоловік погрожував кур’єрам ножем, бо вони відмовились підвезти його додому

Під дією наркотиків 23-річний киянин напав на кур’єрів служби доставки з ножем, пошкодив їхній транспорт і отримав 4 роки в'язниці.

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У Києві чоловік під дією наркотиків погрожував ножем кур’єрам служби доставки за те, що вони відмовились підвезти його додому. Зловмисник проведе чотири роки за ґратами. Про це повідомляє столична поліція.

Вказується, що інцидент стався у жовтні минулого року. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що біля ТРЦ «Магелан» на проспекті Академіка Глушкова невідомий чоловік агресивно себе поводить та погрожує ножем.

Поліцейські, які прибули на місце події, з’ясували, що чоловік, перебуваючи під дією наркотичних засобів, звернувся до двох кур’єрів – 17 та 18 років – з проханням підвезти його додому. Отримавши відмову, він почав погрожувати їм ножем та вдарив одного з молодиків по обличчю.

Однак на цьому зловмисник не зупинився та пошкодив велосипед та електроскутер, на яких пересувались потерпілі.

Правоохоронці затримали раніше судимого за грабіж 23-річного місцевого мешканця, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та скерували обвинувальний акт до суду. На час слідства фігурант перебував під вартою.

Голосіївський районний суд визнав чоловіка винним у скоєному злочині та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

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