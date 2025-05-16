Практика судів
  1. В Україні

У Києві чоловік погрожував кур’єрам ножем, бо вони відмовились підвезти його додому

10:50, 16 травня 2025
Під дією наркотиків 23-річний киянин напав на кур’єрів служби доставки з ножем, пошкодив їхній транспорт і отримав 4 роки в'язниці.
У Києві чоловік погрожував кур’єрам ножем, бо вони відмовились підвезти його додому
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві чоловік під дією наркотиків погрожував ножем кур’єрам служби доставки за те, що вони відмовились підвезти його додому. Зловмисник проведе чотири роки за ґратами. Про це повідомляє столична поліція.

Вказується, що інцидент стався у жовтні минулого року. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що біля ТРЦ «Магелан» на проспекті Академіка Глушкова невідомий чоловік агресивно себе поводить та погрожує ножем.

Поліцейські, які прибули на місце події, з’ясували, що чоловік, перебуваючи під дією  наркотичних засобів, звернувся до двох кур’єрів – 17 та 18 років – з проханням підвезти його додому. Отримавши відмову, він почав погрожувати їм ножем та вдарив одного з молодиків по обличчю.

Однак на цьому зловмисник не зупинився та пошкодив велосипед та електроскутер, на яких пересувались потерпілі.

Правоохоронці затримали раніше судимого за грабіж 23-річного місцевого мешканця, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та скерували обвинувальний акт до суду. На час слідства фігурант перебував під вартою.

Голосіївський районний суд визнав чоловіка винним у скоєному злочині та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Національна поліція поліція Київ вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затвердження Стратегії розвитку правосуддя планується на другий квартал 2025 року – Офіс Ольги Стефанішиної опублікував Дорожню карту з верховенства права

Разом з тим, розроблення та затвердження Плану заходів із реалізації вказаної Стратегії заплановано на початок 2026 року.

Президенти мали прорахунки, а «Слуга народу» здобула безпрецедентну перемогу – як виглядають тести з історії української державності для суддів та кандидатів в судді

Дискусія, чи відповідає змісту програма та тестові запитання з історії української державності для суддів і кандидатів на посади суддів саме «Історії української державності», триває.

Конкурс в адміністративні апеляційні суди – всі кандидати вдало пройшли співбесіди, хоча не всі до кінця

ВККС змінила практику – 15 травня здатними здійснювати правосуддя в апеляційних адміністративних судах визнали всіх

У кандидатів до Антикорупційного суду, які провалили іспит, з’явився другий шанс – Рада прийняла закон

Тепер кандидати до ВАКС, які не змогли скласти іспит, зможуть знов подати документи на конкурс до Антикорупційного суду без перерви на рік.

Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката відкрили для підписання

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити, щоб адвокати могли виконувати свої професійні обов'язки, не будучи об'єктом будь-якої форми фізичного нападу, погроз, переслідування чи залякування, або будь-яких неправомірних перешкод чи втручання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва