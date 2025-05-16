США на переговорах з РФ представлятиме чиновник Держдепартаменту Майкл Ентон

Представники США та Росії 16 травня проведуть зустріч у Стамбулі.

Фото: cnn.com

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Як раніше повідомлялося, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і державний секретар США Марко Рубіо вирушать до Стамбула 16 травня.

За даними Reuters, Сполучені Штати Америки на переговорах з Росією представлятиме директор з політичного планування Державного департаменту Майкл Ентон.

Як повідомляє BBC, «американський чиновник Майкл Антон – старший помічник Рубіо – не буде присутній на обідній перерві зустрічі Росія-Україна-Туреччина.

Спочатку він окремо зустрінеться з Мединським з російської делегації».

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Стамбулі 16 травня відбудуться переговори між делегаціями України та Росії.

Буде два формати переговорів: о 10:45 відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна, а о 12:30 пройде тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

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