Обрано голову Закарпатського окружного адміністративного суду

Головою суду обрано на другий термін Ярославу Калинич.

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Ярославу Калинич вдруге обрали головою Закарпатського окружного адміністративного суду. Відповідне рішення ухвалили збори суддів шляхом таємного голосування більшістю голосів.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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