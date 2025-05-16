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Україна може втратити 3,5 млрд євро на аграрному експорті після завершення «економічного безвізу» — Гетманцев

12:38, 16 травня 2025
За словами Данило Гетманцева, є два ймовірних підходи щодо квот на окремі товари.
Україна може втратити 3,5 млрд євро на аграрному експорті після завершення «економічного безвізу» — Гетманцев
Джерело фото: Данило Гетманцев
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За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення «економічного безвізу» можуть коштувати Україні 3,5 млрд євро у річному вимірі. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, є два ймовірних підходи щодо квот на окремі товари. Зокрема, річні квоти безмитних поставок хочуть поділити на 12 місячних квот.

Він пояснює, якщо раніше в залежності від товарної позиції безмитне постачання могло припинитись у березні, червні, серпні чи жовтні, то тепер ці обмеження можуть включатись щомісяця, а стоп-кран – обмежувати поставки умовно 3, 5 або сьомого числа відповідного місяця. На його думку, на практиці укладати й виконувати контракти стане складніше і напруженіше.

Крім того, можуть скоротити й самі квоти.

«Найбільшого удару, за інформацією інсайдерів, зазнають виробники кукурудзи, для яких квота у річному вимірі скоротиться до 650 тис. тонн. (для порівняння – торік в Європу відвантажено понад 14 млн. тонн, або майже половина, річна безмитна квота – майже 11,2 млн. тонн, п’ятимісячна – 4,7 млн. тонн), тобто безмитної торгівлі практично не буде», - вказав він.

За його словами, квота на цукор може скоротитися більш ніж удвічі – до 40,7 тис. тонн (торік загальний експорт солодкого товару встановив рекорд цього століття – майже 750 тисяч тонн, з яких близько 40% було поставлено до держав ЄС; у 2024 році ми достроково вибрали річну квоту у 262,6 тис. тонн, до 5 червня могли розраховувати на безмитні 109 тис. тонн). Подібні обмеження торкнуться і іншої продукції – мед, м’ясо птиці.

Такі обмеження позначаться на фінансовому стані та можливостях нашої аграрної галузі, вказує Гетманцев, адже для українського аграрного експорту дуже важливий саме європейський ринок.

За його словами, того року Україна стала третім постачальником сільськогосподарської продукції до ЄС, пропустивши попереду тільки Бразилію (17,1 млрд. євро) і Велику Британію (16,6 млрд. євро), та випередивши США (12,0 млрд. євро) і Китай (10,0 млрд. євро), а поставки української аграрної продукції до ЄС принесли нам 13,1 млрд євро.

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ЄС Данило Гетманцев

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