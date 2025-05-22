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ЄС прийняв остаточне рішення про скасування торговельного безвізу для України

17:52, 22 травня 2025
Через такі заходи партнерів з ЄС економіка України втратить біля 3,5 млрд євро.
ЄС прийняв остаточне рішення про скасування торговельного безвізу для України
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
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Речник Європейська Комісії Балаж Уйварі повідомив, що Єврокомісія, після скасування торговельного безвізу для України, 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в Євросоюз, які вступлять в силу з 6 червня, пише видання PAP.

«Дійсно, нещодавно я отримав інформацію, що відповідний імплементаційний акт був прийнятий у відповідному комітеті, а отже, він набуде чинності. Наразі ми очікуємо, що це станеться 6 червня», - сказав він.

Посадовець нагадав, що з 2022 року ЄС запровадив для України автономні торговельні заходи, які надали Україні пільгові умови для експорту до Європейського Союзу.

«Тепер ми не шукаємо щорічного продовження цих заходів, ми шукаємо довгострокове рішення. Саме тому – зосереджуємося на ПВЗВТ, поглибленій та всеохоплюючій угоді про вільну торгівлю, яка існує між Європейським Союзом та Україною з 2016 року. Зараз тривають переговори щодо її перегляду, модернізації та актуалізації. Це наш довгостроковий фокус.

Але як відповідальна установа, ми також повинні бути готові до можливих перехідних заходів, які нещодавно були затверджені у відповідному комітеті», – додав речник Єврокомісії.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що за експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення «економічного безвізу» можуть коштувати Україні 3,5 млрд євро у річному вимірі.

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