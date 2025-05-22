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На Тернопільщині перекинувся автобус з пасажирами

23:48, 22 травня 2025
В результаті ДТП на трасі Доманове — Тереблече 8 людей звернулися по допомогу.
На Тернопільщині перекинувся автобус з пасажирами
Фото: tp.npu.gov.ua
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На трасі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече неподалік села Ліски стався інцидент за участю автобуса, який перекинувся. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

В автобусі на момент аварії перебувало 18 пасажирів. Вісім із них звернулися за медичною допомогою, проте госпіталізація не знадобилась — усім постраждалим надали допомогу на місці.

Правоохоронці Збаразького відділення поліції, які прибули на місце події, з’ясували, що аварія сталася на перехресті нерівнозначних доріг «Збараж-Хомівка». Водій Mercedes 308d, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль Ford S-Max, що їхав головною дорогою. Внаслідок цього виникла аварійна ситуація, через яку мікроавтобус перекинувся.

Попередньо водії були тверезі, однак їх направили на медичний огляд для остаточного визначення стану сп’яніння. Слідчі продовжують розслідування інциденту.

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ДТП Тернопіль транспорт

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