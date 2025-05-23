На Одещинні мати ножем поранила свого 17-річного сина

50-річна жінка може сісти на 8 років за напад на сина.

Фото: od.npu.gov.ua

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В одному з населених пунктів Теплицької громади 50-річна жителька Одещини у стані алкогольного сп’яніння під час сімейної сварки вдарила свого 17-річного сина ножем у грудну клітину. Про це повідомили в ГУ Нацполіції області.

Постраждалого оперативно доставив до лікарні батько: в хлопця діагностували проникаюче поранення легені та гемоторакс. Йому роблять операцію.

Поліцейські затримали матір у процесуальному порядку та вилучили кухонний ніж як речовий доказ. Болградська окружна прокуратура повідомила їй підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

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