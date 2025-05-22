Переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці – Мерц

Канцлер Німеччини попереджає, що «швидкого вирішення немає», а Берлін посилить військову допомогу Україні.

Фото: lrt.lt

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 22 травня заявив, що зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні залишаються на ранній стадії та можуть тривати місяцями, незважаючи на зростання дипломатичного імпульсу в останні тижні.

«У нас немає ілюзій. Швидкого вирішення немає», – сказав Мерц на прес-конференції у Вільнюсі, де він був присутній на інавгурації нової постійної бригади Німеччини в Литві.

«Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців», – сказав Мерц.

Також Мерц підтвердив постійну військову підтримку України з боку Німеччини.

Крім того, Мерц вказав на важливість єдності Заходу, заявивши, що координація з партнерами ЄС та зв'язок із законодавцями США залишатимуться центральними елементами німецької стратегії.

Мерца також запитали, чи зможе Німеччина заповнити порожнечу, якщо США вирішать вивести частину своїх військ з регіону. На це він відповів, що «немає жодних ознак» таких планів.

Автор: Наталя Мамченко

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