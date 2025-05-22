Чи був злом відеокамер на кордоні України – відповіли в ДПСУ

Речник ДПСУ спростував повідомлення про кібершпигунство на кордоні України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна прикордонна служба України не отримувала від прикордонників суміжних країн повідомлень про злам систем відеоспостереження на кордоні. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Суспільне.

За його словами, інформація про несанкціонований вплив на інформаційні системи прикордонних переходів, у тому числі камери відеоспостереження, не надходила. Українські прикордонники також не зафіксували жодних зломів власних систем відеоспостереження, як на пунктах пропуску, так і на зеленій ділянці кордону.

«Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов'язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це в своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн», — зазначив Демченко.

Раніше британське видання The Guardian із посиланням на розвідку Великої Британії повідомило, що російське ГРУ отримало доступ до прикордонних камер України з метою шпигунства та блокування іноземної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.