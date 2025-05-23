У Києві покарали нетверезого водія Tesla, який порушив ПДР — відео

Інспектори відсторонили водія від кермування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Печерського району Києва покарали водія автомобіля Tesla, який проїхав на червоний сигнал світлофора. Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Як повідомила патрульна поліція Києва, чоловік погодився пройти огляд за допомогою алкотестеру Drager. Результат — 1,20 проміле.

Інспектори відсторонили водія від кермування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали, зокрема:

- постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП;

- протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.