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Суд збільшив розмір застави для адвокатки, яка підозрюється у переправленні чоловіків через кордон

12:02, 23 травня 2025
Адвокатка також підозрюється у зловживанні впливом.
Суд збільшив розмір застави для адвокатки, яка підозрюється у переправленні чоловіків через кордон
Фото: kma.court.gov.ua
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Хмельницький апеляційний суд збільшив розмір застави підозрюваній у незаконному переправленні осіб через держкордон України та у зловживанні впливом.

Суд:

▪️ скасував ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тримання під вартою й визначення застави у розмірі 136 260 грн (45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) щодо адвокатки з м. Кам’янця-Подільського, підозрюваної у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та у зловживанні впливом;

▪️ застосував щодо неї запобіжний захід у виді тримання під вартою до 2 липня 2025 року, збільшивши розмір застави до 242 240 грн (80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

▪️ поклав на неї обов’язки повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; без їхнього дозволу не відлучатися з населеного пункту, у якому проживає; утриматись від спілкування зі свідками; здати свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Колегія суддів погодилася з висновками слідчого судді про обрання підозрюваній найсуворішого запобіжного заходу, позаяк є реальні ризики її позапроцесуального, нелегального впливу на свідків та переховування від слідства й суду.

Водночас на думку колегії, слідчий суддя не зважив, що злочини, у вчиненні яких вона підозрюється (ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 КК України), є умисним тяжким злочином у сфері порушення недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, що має підвищену суспільну небезпеку на час проведення повномасштабних військових дій в Україні, та пов`язаному з ним умисному корупційному злочині середньої тяжкості, які мають суспільний резонанс.

За Кримінальним процесуальним кодексом України, розмір застави щодо підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Апеляційний суд вважає, що обставини й тяжкість інкримінованих правопорушень, а також те, що підозрювана має легальну роботу, родину, позитивно характеризується, раніше не судима, не дають підстав для обрання їй застави у виключному розмірі (110 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), як просив прокурор. Однак, дають підстави для збільшення застави до максимального рівня, передбаченого для тяжких злочинів – 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За версією слідства, у лютому 2025 року до офісу адвокатки у м. Кам`янець-Подільський прийшов чоловік для консультації щодо законного перетину державного кордону України у період дії воєнного стану. Вона запропонувала посприяти у встановлені групи інвалідності його дружині, що дасть йому можливість у її супроводі виїхати за кордон. Для впливу на членів експертної команди лікарні просила надати їй 12  000 доларів США неправомірної вигоди.

6 травня після одержання 8 000 доларів США неправомірної вигоди її затримали правоохоронці.

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адвокат Хмельницький

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