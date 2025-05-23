Суд увеличил размер залога для адвоката, которая подозревается в переправке мужчин через границу

Адвокат также подозревается в злоупотреблении влиянием.

Фото: kma.court.gov.ua

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Хмельницкий апелляционный суд увеличил размер залога подозреваемой в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и в злоупотреблении влиянием.

Суд:

▪️ отменил постановление следственного судьи Хмельницкого городского районного суда о содержании под стражей и определении залога в размере 136 260 грн (45 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) в отношении адвокатессы из г. Каменца-Подольского, подозреваемой в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и в злоупотреблении влиянием;

▪️ применил к ней меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 июля 2025 года, увеличив размер залога до 242 240 грн (80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

▪️ возложил на нее обязанности уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства; не покидать населенный пункт, в котором проживает, без их разрешения; воздержаться от общения со свидетелями; сдать свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины.

Коллегия судей согласилась с выводами следственного судьи о применении к подозреваемой самой строгой меры пресечения, поскольку существуют реальные риски ее внепроцессуального, нелегального влияния на свидетелей и скрытия от следствия и суда.

В то же время, по мнению коллегии, следственный судья не учел, что преступления, в совершении которых она подозревается (ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), являются умышленным тяжким преступлением в сфере нарушения неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации, что представляет повышенную общественную опасность в период проведения полномасштабных военных действий в Украине, а также связанным с ним умышленным коррупционным преступлением средней тяжести, которые имеют общественный резонанс.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, размер залога для подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжкого преступления устанавливается в пределах от 20 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Апелляционный суд считает, что обстоятельства и тяжесть инкриминируемых правонарушений, а также то, что подозреваемая имеет официальную работу, семью, положительно характеризуется, ранее не судима, не дают оснований для определения ей залога в исключительном размере (110 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), как просил прокурор. Однако дают основания для увеличения залога до максимального уровня, предусмотренного для тяжких преступлений – 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

По версии следствия, в феврале 2025 года в офис адвокатессы в г. Каменец-Подольский пришел мужчина за консультацией относительно законного пересечения государственной границы Украины в период действия военного положения. Она предложила содействовать в установлении группы инвалидности его жене, что даст ему возможность в ее сопровождении выехать за границу. Для влияния на членов экспертной комиссии больницы просила предоставить ей 12 000 долларов США неправомерной выгоды.

6 мая после получения 8 000 долларов США неправомерной выгоды она была задержана правоохранителями.

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