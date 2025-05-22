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У США судили чоловіка, який спалив церкву під Сент-Луїсом

15:52, 22 травня 2025
Палія церкви засудили до 9 років в’язниці, а також він має виплатити $7 мільйонів компенсації.
У США судили чоловіка, який спалив церкву під Сент-Луїсом
Фото: ABC News
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У штаті Міссурі суд виніс вирок чоловіку, який визнав свою провину у підпалі церкви, що стався у квітні 2021 року. Крістоферу Скотту Прітчарду, 49 років, призначили покарання у вигляді 9 років і 3 місяців ув’язнення, а також зобов’язали виплатити майже $7 мільйонів на відшкодування збитків. Про це повідомляє ABC News.

Що сталося

Інцидент трапився у квітні 2021 року. Пожежа повністю знищила будівлю релігійної громади, що розташована приблизно за 185 кілометрів на південний схід від Сент-Луїса. За даними слідства, лише за два дні до підпалу Прітчард погрожував єпископу та прямо заявляв про намір «спалити церкву». Після інциденту правоохоронці виявили у рюкзаку підозрюваного церковне майно на суму понад $1 000 — серед іншого, ноутбук, інструменти та 21 яблуко. Також, як зазначено у звіті, він «пах димом».

Позиції сторін

Сам Прітчард визнав провину ще в грудні 2023 року. Федеральний громадський захисник, який представляє підсудного, відмовився від коментарів. Представники церкви справу публічно не коментували, але компенсаційна сума у $6,9 мільйона, встановлена судом, свідчить про масштаб збитків.

Контекст

Справи щодо нападів на релігійні установи у США кваліфікуються як тяжкі злочини, особливо якщо вони пов’язані з міжштатною торгівлею або мають ознаки злочинів на ґрунті ненависті. У цьому випадку підпал був визнаний умисним та таким, що порушує федеральне законодавство.

Що вирішив суд

Суддя окружного суду США Меттью Т. Шелп у вівторок виніс вирок: понад 9 років тюрми за два кримінальні злочини — умисний підпал і підпал будівлі, пов’язаної з міжштатною комерцією. Один з пунктів обвинувачення передбачає обов’язкове мінімальне покарання — 5 років. Два додаткові пункти, пов’язані з пошкодженням релігійного майна, були зняті прокуратурою.

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суд США підпал

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