В США судили мужчину, который сжег церковь под Сент-Луисом

Поджигателя церкви приговорили к 9 годам тюрьмы, а также он должен выплатить $7 миллионов компенсации.

Фото: ABC News

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В штате Миссури суд вынес приговор мужчине, который признал свою вину в поджоге церкви, произошедшем в апреле 2021 года. Кристоферу Скотту Притчарду, 49 лет, назначили наказание в виде 9 лет и 3 месяцев заключения, а также обязали выплатить почти $7 миллионов на возмещение ущерба. Об этом сообщает ABC News.

Что произошло

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Пожар полностью уничтожил здание религиозной общины, расположенной примерно в 185 километрах к юго-востоку от Сент-Луиса. По данным следствия, всего за два дня до поджога Притчард угрожал епископу и прямо заявлял о намерении «сжечь церковь». После инцидента правоохранители обнаружили в рюкзаке подозреваемого церковное имущество на сумму более $1 000 - среди прочего, ноутбук, инструменты и 21 яблоко. Также, как указано в отчете, он «пах дымом».

Позиции сторон

Сам Притчард признал вину еще в декабре 2023 года. Федеральный общественный защитник, представляющий подсудимого, отказался от комментариев. Представители церкви дело публично не комментировали, но компенсационная сумма в $6,9 миллиона, установленная судом, свидетельствует о масштабе ущерба.

Контекст

Дела о нападениях на религиозные учреждения в США квалифицируются как тяжкие преступления, особенно если они связаны с межштатной торговлей или имеют признаки преступлений на почве ненависти. В этом случае поджог был признан умышленным и нарушающим федеральное законодательство.

Что решил суд

Судья окружного суда США Мэттью Т. Шелп во вторник вынес приговор: более 9 лет тюрьмы за два уголовных преступления - умышленный поджог и поджог здания, связанного с межштатной коммерцией. Один из пунктов обвинения предусматривает обязательное минимальное наказание - 5 лет. Два дополнительных пункта, связанные с повреждением религиозного имущества, были сняты прокуратурой.

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