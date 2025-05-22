Какие особенности деятельности благотворительных организаций во время военного положения — разъяснение налоговой

Благотворительные организации могут вести хозяйственную деятельность, но без получения прибыли.

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Налоговая служба во Львовской области информирует, что деятельность благотворительных организаций регулируется Законом Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Гражданским кодексом Украины, международными договорами и другими нормативно-правовыми актами.

Для получения статуса неприбыльной организации необходимо соответствовать требованиям Налогового кодекса Украины, что позволяет не уплачивать налог на прибыль, если все доходы используются по назначению для уставных целей.

При этом следует соблюдать такие условия:

прибыль нельзя распределять между учредителями, сотрудниками или связанными лицами – все средства должны направляться на благотворительность;

в уставе должны быть чётко определены цели, направления деятельности, источники финансирования и порядок отчётности;

организация должна быть зарегистрирована в Реестре неприбыльных организаций и соблюдать требования законодательства;

административные расходы не могут превышать 20% годового дохода.

Обращаем внимание, что благотворительные организации могут вести хозяйственную деятельность, но без получения прибыли. Все доходы от такой деятельности должны направляться на благотворительные программы и содержание организации.

Несмотря на то что благотворительные организации освобождены от уплаты налога на прибыль, в зависимости от особенностей деятельности они являются плательщиками других налогов и сборов.

Во время военного или чрезвычайного положения разрешено:

использовать средства не только на уставные цели, но и на помощь физическим лицам и армии;

поддерживать военных, полицию, спасателей и их семьи, даже если это не указано в уставе;

выплачивать компенсации сотрудникам (до 25% административных расходов).

В случае нарушения требований законодательства благотворительная организация может быть исключена из Реестра неприбыльных организаций, после чего она станет плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.

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