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Які особливості діяльності благодійних організацій під час воєнного стану — роз’яснення податкової

19:11, 22 травня 2025
Благодійні організації можуть вести господарську діяльність, але без отримання прибутку.
Які особливості діяльності благодійних організацій під час воєнного стану — роз’яснення податкової
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Податкова служба у Львівській області інформує, що діяльність благодійних організацій регулюється Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільним кодексом України, міжнародними договорами та іншими нормативно-правовими актами.

Щоб отримати статус неприбуткової організації, потрібно відповідати вимогам Податкового кодексу України, а це дозволяє не сплачувати податок на прибуток, якщо всі доходи використовуються за призначенням для статутних цілей.

При цьому слід дотримуватись таких умов:

  • прибуток не можна розподіляти між засновниками, працівниками чи пов’язаними особами – всі кошти мають йти на благодійність;
  • у статуті мають бути чітко визначені цілі, напрями діяльності, джерела фінансування та порядок звітності;
  • організація повинна бути зареєстрована в Реєстрі неприбуткових організацій і дотримуватися вимог законодавства;
  • адміністративні витрати не можуть перевищувати 20% річного доходу.

Звертаємо увагу, що благодійні організації можуть вести господарську діяльність, але без отримання прибутку. Всі доходи від здійснення діяльності мають спрямовуватися на благодійні програми та утримання організації.

Попри те, що благодійні організації звільнені від сплати податку на прибуток, залежно від особливостей діяльності вони є платниками інших податків і зборів.

Під час воєнного або надзвичайного стану дозволено:

  • використовувати кошти не лише на статутні цілі, а й на допомогу фізичних осіб та армії;
  • підтримувати військових, поліцію, рятувальників та їхні родини, навіть якщо цього немає у статуті;
  • виплачувати компенсації працівникам (до 25% адміністративних витрат).

У разі порушення вимог законодавства благодійну організацію можуть виключити з Реєстру неприбуткових організацій, після чого вона стане платником податку на прибуток на загальних підставах.

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податкова

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