Депутатам пропонують дозволити суміщати посади прем’єр-міністра та міністрів Кабміну – Галина Третьякова внесла законопроект

Народним депутатам пропонується дозволити суміщати посади прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, заступника міністра та інші політичні посади.

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У законі про статус народного депутата пропонується встановити, що народний депутат України має право суміщати депутатські повноваження з посадою у виконавчій владі, що не належать до посад державної служби, зокрема посади прем’єр-міністра України, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра, інші політичні посади, визначені відповідно до закону.

Такий законопроект 13304 зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів, серед яких Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко, Олександр Федієнко та інші.

Як визначає чинний закон

Відповідно до статті 78 Конституції народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Разом з тим, вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

Нині у статті 3 відповідного закону передбачено, що народний депутат не має права:

бути членом Кабміну, керівником центрального органу виконавчої влади;

мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі;

обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;

займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час;

залучатись як експерт органами у кримінальному провадженні, а також займатися адвокатською діяльністю;

входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

Народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов'язків за такою посадою не раніше дня подання ним до Верховної Ради заяви про складення повноважень народного депутата.

Отже, народні депутати, призначені, до прикладу, міністрами уряду, складають мандат.

Як пропонують зробити автори законопроекту

Автори законопроекту 13304 пропонують статтю 3 Закону «Про статус народного депутата України», яка регулює сумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності, викласти у новій редакції.

Зокрема, встановити перелік видів діяльності, які є сумісними із виконанням депутатських повноважень. Це:

1) обіймання посад у виконавчій владі, що не належать до посад державної служби, зокрема посади Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра, інших політичних посад визначених відповідно до закону;

2) викладацька діяльність — діяльність, спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти через, зокрема лекції, семінари, тренінги, курси, майстер-класи, вебінари тощо;

3) наукова та науково-технічна діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття нових знань, створення та впровадження результатів досліджень, розробок і технологій, а також застосування вже відомих знань у професійній практиці, також проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

4) творча діяльність — діяльність (індивідуальна або колективна), результатом якої є створення або інтерпретація оригінальних творів у таких формах: літературна; публіцистична; образотворча; музична; сценічна та кінематографічна (акторська гра, режисура, сценаристика); консультування щодо застосування законів; підготовки законопроектів та їх адвокація; видавнича та редакторська; створення і ведення авторського контенту в інтернеті (блогів, влогів, подкастів, відеоматеріалів тощо), участь у публічних виступах, дискусіях, інтерв’ю, зокрема у ЗМІ та соціальних мережах; створення оригінального контенту незалежно від формату поширення (друкованого, аудіовізуального, цифрового);

5) медична практика.

Уся ця діяльність, як пропонується у законопроекті, може здійснюватися як на оплатній, так і на безоплатній основі.

Змінюється перелік несумісної з депутатською діяльності. А саме, народний депутат України не може:

1) мати інший представницький мандат, а саме бути Президентом України, депутатом Верховної Ради АРК, депутатом місцевої ради, членом виконавчого органу місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою;

2) бути на державній службі відповідно до Закону «Про державну службу», а також на службі в органах місцевого самоврядування;

3) перебувати на військовій службі у ЗСУ, а також в інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, за винятком періоду дії воєнного стану;

4) обіймати посади в органах державної влади, інших органах, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, крім посад, «передбачених частиною першою цієї статті»;

5) займатися оплачуваною діяльністю, що не віднесена цим Законом до сумісної та не передбачена частиною другою цієї статті;

6) входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у 20-денний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Протягом 20 календарних днів з дня складення присяги народний депутат України зобов’язаний припинити всі види діяльності, що є несумісними зі статусом народного депутата України відповідно до Конституції України та цього Закону. У разі відсутності такої діяльності вимога вважається виконаною.

Крім того, автори законопроекту вказують, що допустимість поєднання депутатського мандата з іншими видами діяльності визначається виключно цим Законом.

Відповідно у статті 25 Закону «Про запобігання корупції» пропонується встановити, що обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності врегульовуються виключно Законом України «Про статус народного депутата України».

Крім того, у Законі «Про політичні партії в Україні» пропонується визначити, що політичні партії мають право розробляти законопроекти та здійснювати їх адвокацію (законотворчість), зокрема через членів політичної партії, які займають політичні посади, а видатки на розробку законопроектів та їх адвокацію, належать до допустимих напрямів використання державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Автор: Наталя Мамченко

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