Депутатам предлагают разрешить совмещать должности премьер-министра и министров Кабмина – Галина Третьякова внесла законопроект

В законе о статусе народного депутата предлагается установить, что народный депутат Украины имеет право совмещать депутатские полномочия с должностью в исполнительной власти, не относящейся к должностям государственной службы, в частности должности премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, первого заместителя и заместителя министра, другие политические должности, определенные в соответствии с законом.
Такой законопроект 13304 зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Виталий Безгин, Андрей Клочко, Александр Федиенко и другие.
Как определяет действующий закон
Согласно статье 78 Конституции, народные депутаты Украины не могут иметь другой представительный мандат, находиться на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности), входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, целью которых является получение прибыли.
При этом требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности устанавливаются законом.
В настоящее время статья 3 соответствующего закона предусматривает, что народный депутат не имеет права:
Народный депутат, назначенный (избранный) на должность, несовместимую с депутатским мандатом, и полномочия которого не прекращены в установленном законом порядке, допускается к выполнению обязанностей по такой должности не ранее дня подачи им в Верховную Раду заявления о сложении полномочий народного депутата.
Таким образом, народные депутаты, назначенные, например, министрами правительства, слагают мандат.
Как предлагают сделать авторы законопроекта
Авторы законопроекта 13304 предлагают изложить статью 3 Закона «О статусе народного депутата Украины», регулирующую совместимость депутатского мандата с другими видами деятельности, в новой редакции.
В частности, установить перечень видов деятельности, совместимых с выполнением депутатских полномочий. Это:
Вся эта деятельность, как предлагается в законопроекте, может осуществляться как на оплачиваемой, так и на безвозмездной основе.
Изменяется перечень деятельности, несовместимой с депутатской. А именно, народный депутат Украины не может:
В случае возникновения обстоятельств, нарушающих требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, народный депутат Украины в 20-дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств прекращает такую деятельность или подает личное заявление о сложении полномочий народного депутата Украины.
В течение 20 календарных дней с момента принятия присяги народный депутат Украины обязан прекратить все виды деятельности, несовместимые со статусом народного депутата Украины в соответствии с Конституцией Украины и этим Законом. В случае отсутствия такой деятельности требование считается выполненным.
Кроме того, авторы законопроекта указывают, что допустимость сочетания депутатского мандата с другими видами деятельности определяется исключительно этим Законом.
Соответственно, в статье 25 Закона «О предотвращении коррупции» предлагается установить, что ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности регулируются исключительно Законом Украины «О статусе народного депутата Украины».
Кроме того, в Законе «О политических партиях в Украине» предлагается определить, что политические партии имеют право разрабатывать законопроекты и осуществлять их адвокацию (законотворчество), в том числе через членов политической партии, занимающих политические должности, а расходы на разработку законопроектов и их адвокацию относятся к допустимым направлениям использования государственного финансирования уставной деятельности политической партии.
Автор: Наталя Мамченко
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