Депутатам предлагают разрешить совмещать должности премьер-министра и министров Кабмина – Галина Третьякова внесла законопроект

Народным депутатам предлагается разрешить совмещать должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, заместителя министра и другие политические должности.

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В законе о статусе народного депутата предлагается установить, что народный депутат Украины имеет право совмещать депутатские полномочия с должностью в исполнительной власти, не относящейся к должностям государственной службы, в частности должности премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, первого заместителя и заместителя министра, другие политические должности, определенные в соответствии с законом.

Такой законопроект 13304 зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Виталий Безгин, Андрей Клочко, Александр Федиенко и другие.

Как определяет действующий закон

Согласно статье 78 Конституции, народные депутаты Украины не могут иметь другой представительный мандат, находиться на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности), входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, целью которых является получение прибыли.

При этом требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности устанавливаются законом.

В настоящее время статья 3 соответствующего закона предусматривает, что народный депутат не имеет права:

быть членом Кабмина, руководителем центрального органа исполнительной власти;

иметь другой представительный мандат или одновременно находиться на государственной службе;

занимать должность городского, сельского, поселкового головы;

заниматься любой, кроме депутатской, оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также медицинской практики в свободное от выполнения обязанностей народного депутата время;

привлекаться в качестве эксперта органами в уголовном производстве, а также заниматься адвокатской деятельностью;

входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, целью которых является получение прибыли.

Народный депутат, назначенный (избранный) на должность, несовместимую с депутатским мандатом, и полномочия которого не прекращены в установленном законом порядке, допускается к выполнению обязанностей по такой должности не ранее дня подачи им в Верховную Раду заявления о сложении полномочий народного депутата.

Таким образом, народные депутаты, назначенные, например, министрами правительства, слагают мандат.

Как предлагают сделать авторы законопроекта

Авторы законопроекта 13304 предлагают изложить статью 3 Закона «О статусе народного депутата Украины», регулирующую совместимость депутатского мандата с другими видами деятельности, в новой редакции.

В частности, установить перечень видов деятельности, совместимых с выполнением депутатских полномочий. Это:

занятие должностей в исполнительной власти, не относящихся к должностям государственной службы, в частности должности премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, первого заместителя и заместителя министра, других политических должностей, определенных в соответствии с законом;

преподавательская деятельность — деятельность, направленная на формирование знаний, других компетентностей, мировоззрения, развитие интеллектуальных и творческих способностей, эмоционально-волевых и/или физических качеств обучающихся, в частности через лекции, семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.д.;

научная и научно-техническая деятельность — интеллектуальная творческая деятельность, направленная на получение новых знаний, создание и внедрение результатов исследований, разработок и технологий, а также применение уже известных знаний в профессиональной практике, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;

творческая деятельность — деятельность (индивидуальная или коллективная), результатом которой является создание или интерпретация оригинальных произведений в таких формах: литературная; публицистическая; изобразительная; музыкальная; сценическая и кинематографическая (актерская игра, режиссура, сценарное дело); консультирование по применению законов; подготовка законопроектов и их адвокация; издательская и редакторская деятельность; создание и ведение авторского контента в интернете (блогов, влогов, подкастов, видеоматериалов и т.д.), участие в публичных выступлениях, дискуссиях, интервью, в том числе в СМИ и социальных сетях; создание оригинального контента независимо от формата распространения (печатного, аудиовизуального, цифрового);

медицинская практика.

Вся эта деятельность, как предлагается в законопроекте, может осуществляться как на оплачиваемой, так и на безвозмездной основе.

Изменяется перечень деятельности, несовместимой с депутатской. А именно, народный депутат Украины не может:

иметь другой представительный мандат, а именно быть Президентом Украины, депутатом Верховной Рады АРК, депутатом местной рады, членом исполнительного органа местного самоуправления, сельским, поселковым, городским головой;

находиться на государственной службе в соответствии с Законом «О государственной службе», а также на службе в органах местного самоуправления;

находится на военной службе в ВСУ, а также в других военных формированиях, созданных в соответствии с законом, за исключением периода действия военного положения;

занимать должности в органах государственной власти, других органах, учреждениях, организациях, предприятиях независимо от формы собственности, кроме должностей, «предусмотренных частью первой этой статьи»;

заниматься оплачиваемой деятельностью, не отнесенной этим Законом к совместимой и не предусмотренной частью второй этой статьи;

входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, целью которых является получение прибыли.

В случае возникновения обстоятельств, нарушающих требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, народный депутат Украины в 20-дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств прекращает такую деятельность или подает личное заявление о сложении полномочий народного депутата Украины.

В течение 20 календарных дней с момента принятия присяги народный депутат Украины обязан прекратить все виды деятельности, несовместимые со статусом народного депутата Украины в соответствии с Конституцией Украины и этим Законом. В случае отсутствия такой деятельности требование считается выполненным.

Кроме того, авторы законопроекта указывают, что допустимость сочетания депутатского мандата с другими видами деятельности определяется исключительно этим Законом.

Соответственно, в статье 25 Закона «О предотвращении коррупции» предлагается установить, что ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности регулируются исключительно Законом Украины «О статусе народного депутата Украины».

Кроме того, в Законе «О политических партиях в Украине» предлагается определить, что политические партии имеют право разрабатывать законопроекты и осуществлять их адвокацию (законотворчество), в том числе через членов политической партии, занимающих политические должности, а расходы на разработку законопроектов и их адвокацию относятся к допустимым направлениям использования государственного финансирования уставной деятельности политической партии.

Автор: Наталя Мамченко

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