Биткойн установил новый рекорд, взлетев до $111 000

Moody's понизило рейтинг США – биткойн стал «тихой гаванью» для инвесторов.

Фото: ukrinform

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В четверг, 22 мая, биткоин продолжил стремительный рост, достигнув исторического максимума - более $111 000 за монету. По данным Coin Metrics, в утренние часы торгов в Лондоне цена криптовалюты достигла $111 886,41, после чего несколько снизилась до примерно $111 012 по состоянию на 07:03 по лондонскому времени.

Эксперты связывают этот скачок с сочетанием оптимизма относительно будущего регулирования криптовалют в США и постоянного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов. Как сообщил CNBC Джеймс Батерфилл, руководитель исследовательского отдела криптофонда CoinShares, «рост биткойна поддерживает положительная динамика и неослабевающее внимание крупных игроков».

Интересно, что новый рекорд биткойна произошел на фоне падения американских фондовых индексов в среду. Обычно криптовалюта движется в унисон с фондовыми рынками, в частности технологическим индексом Nasdaq, но теперь их тренды разошлись. Это свидетельствует о том, что инвесторы ищут альтернативные способы сохранения капитала.

Батерфилл также подчеркнул, что этому ралли способствуют макроэкономические опасения, в частности недавнее снижение кредитного рейтинга США агентством Moody's, что усиливает восприятие биткойна как защиты от нестабильности традиционных валют.

Напомним, на прошлой неделе Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг США. В то же время в криптосекторе появляются позитивные сигналы: законопроект GENIUS Act о регулировании стейблкоинов прошел ключевое голосование в Сенате.

Поддержку рынку также демонстрируют политики: президент США Дональд Трамп и его советник по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс активно продвигают прокриптовалютную политику.

Еще одним драйвером для крипторынка стало заявление гендиректора JPMorgan Джейми Даймона, который ранее скептически относился к биткойну, но теперь объявил, что банк разрешит клиентам покупать цифровую валюту.

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