Суд Британии заблокировал передачу Маврикию архипелага с военной базой США

Высокий суд Англии и Уэльса временно заблокировал подписание Великобританией соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос в центре Индийского океана. Об этом пишет Politico.
Ожидалося, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет участие в церемонии подписания, которая завершит многомесячные переговоры по территории в Индийском океане, где расположена совместная американо-британская авиабаза Диего-Гарсия и одно из последних имперских владений Великобритании.
Но в своем постановлении судья Джулиан Николас Гус запретил «окончательные или юридически обязывающие шаги для завершения переговоров о возможной передаче Британской территории в Индийском океане, также известной как архипелаг Чагос, иностранному правительству».
«Ответчик должен сохранить юрисдикцию Соединенного Королевства над Британской территорией в Индийском океане до дальнейшего распоряжения», — сказано в решении.
Напомним, что иск был подан двумя коренными жительницами островов Чагос: Бернадетт Дугасс и Бертри Помпе. В своем иске они утверждали, что, принимая решение о передаче острова, Лондон не провел необходимых консультаций с чагосцами — представители местной этнической группы.
Переговоры о передаче островов Маврикию — он расположен в океане в двух тысячах километров от Чагоса — начались еще в 2019 году, после того, как Британия проиграла спор о принадлежности архипелага в Международном суде ООН. Но о плане действительно передать его новое британское правительство лейбористов объявило только в прошлом октябре.
Предполагалось, что Лондон передаст острова Чагос Маврикию, но Великобритания и США смогут и дальше использовать авиабазу, расположенную на архипелаге в Тихом океане.
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