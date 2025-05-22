Практика судов
  1. В мире

Суд Британии заблокировал передачу Маврикию архипелага с военной базой США

13:06, 22 мая 2025
Высокий суд Англии и Уэльса заморозил подписание соглашения о передаче Маврикию архипелага Чагос в центре Индийского океана.
Суд Британии заблокировал передачу Маврикию архипелага с военной базой США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высокий суд Англии и Уэльса временно заблокировал подписание Великобританией соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос в центре Индийского океана.  Об этом пишет Politico.

Ожидалося, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет участие в церемонии подписания, которая завершит многомесячные переговоры по территории в Индийском океане, где расположена совместная американо-британская авиабаза Диего-Гарсия и одно из последних имперских владений Великобритании.

Но в своем постановлении судья Джулиан Николас Гус  запретил «окончательные или юридически обязывающие шаги для завершения переговоров о возможной передаче Британской территории в Индийском океане, также известной как архипелаг Чагос, иностранному правительству».

«Ответчик должен сохранить юрисдикцию Соединенного Королевства над Британской территорией в Индийском океане до дальнейшего распоряжения», — сказано в решении.

Напомним, что иск был подан двумя коренными жительницами островов Чагос: Бернадетт Дугасс и Бертри Помпе. В своем иске они утверждали, что, принимая решение о передаче острова, Лондон не провел необходимых консультаций с чагосцами — представители местной этнической группы.

Переговоры о передаче островов Маврикию — он расположен в океане в двух тысячах километров от Чагоса — начались еще в 2019 году, после того, как Британия проиграла спор о принадлежности архипелага в Международном суде ООН. Но о плане действительно передать его новое британское правительство лейбористов объявило только в прошлом октябре.

Предполагалось, что Лондон передаст острова Чагос Маврикию, но Великобритания и США смогут и дальше использовать авиабазу, расположенную на архипелаге в Тихом океане.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Переговоры о прекращении огня в Украине могут затянуться на месяцы – Мерц

Канцлер Германии предупреждает, что «быстрого решения нет», а Берлин усилит военную помощь Украине.

Депутатам предлагают разрешить совмещать должности премьер-министра и министров Кабмина – Галина Третьякова внесла законопроект

Народным депутатам предлагается разрешить совмещать должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, заместителя министра и другие политические должности.

Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддерживать Украину, но пока не согласовали итоговое заявление

Работа над совместным заявлением, в котором планируется упомянуть поддержку Украины, продолжается.

Члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ делегировали проверку заданий кандидатов неназванным экспертам

Кандидат на должность директора БЭБ Виктор Дубовик обратил внимание на вопросы прозрачности в работе конкурсной комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности.

Депутаты предлагают установить дополнительный отпуск для военнослужащих, длительное время находящихся в зоне боевых действий

Предлагается предоставить военнослужащим отпуск продолжительностью 30 календарных дней в связи с выполнением обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия, в течение 3 календарных лет.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва