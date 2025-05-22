Суд Британии заблокировал передачу Маврикию архипелага с военной базой США

Высокий суд Англии и Уэльса заморозил подписание соглашения о передаче Маврикию архипелага Чагос в центре Индийского океана.

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Высокий суд Англии и Уэльса временно заблокировал подписание Великобританией соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос в центре Индийского океана. Об этом пишет Politico.

Ожидалося, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет участие в церемонии подписания, которая завершит многомесячные переговоры по территории в Индийском океане, где расположена совместная американо-британская авиабаза Диего-Гарсия и одно из последних имперских владений Великобритании.

Но в своем постановлении судья Джулиан Николас Гус запретил «окончательные или юридически обязывающие шаги для завершения переговоров о возможной передаче Британской территории в Индийском океане, также известной как архипелаг Чагос, иностранному правительству».

«Ответчик должен сохранить юрисдикцию Соединенного Королевства над Британской территорией в Индийском океане до дальнейшего распоряжения», — сказано в решении. Напомним, что иск был подан двумя коренными жительницами островов Чагос: Бернадетт Дугасс и Бертри Помпе. В своем иске они утверждали, что, принимая решение о передаче острова, Лондон не провел необходимых консультаций с чагосцами — представители местной этнической группы.