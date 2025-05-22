Практика судів
  1. У світі

Суд Британії заблокував передачу Маврикію архіпелагу з військовою базою США

13:06, 22 травня 2025
Високий суд Англії та Уельсу заморозив підписання угоди про передачу Маврикію архіпелагу Чагос у центрі Індійського океану.
Суд Британії заблокував передачу Маврикію архіпелагу з військовою базою США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Високий суд Англії та Уельсу тимчасово заблокував підписання Великобританією угоди з Маврикієм про передачу під його суверенітет архіпелагу Чагос у центрі Індійського океану. Про це пише Politico.

Очікувалося, що прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер 22 травня візьме участь у церемонії підписання, яка завершить багатомісячні переговори щодо території в Індійському океані, де розташована спільна американсько-британська авіабаза Дієго-Гарсія та одне з останніх імперських володінь Великобританії.

Але у своєму рішенні суддя Джуліан Ніколас Гус заборонив «остаточні або юридично зобов’язуючі кроки для завершення переговорів про можливу передачу Британської території в Індійському океані, також відомої як архіпелаг Чагос, іноземному уряду».

«Відповідач повинен зберегти юрисдикцію Сполученого Королівства над Британською територією в Індійському океані до подальшого розпорядження», — йдеться в рішенні.

Нагадаємо, що позов був поданий двома корінними мешканками островів Чагос: Бернадетт Дюгасс і Бертрі Помпе. У своєму позові вони стверджували, що, приймаючи рішення про передачу острова, Лондон не провів необхідних консультацій з чагосцями — представниками місцевої етнічної групи.

Переговори про передачу островів Маврикію — він розташований в океані за дві тисячі кілометрів від Чагосу — почалися ще у 2019 році, після того як Британія програла спір про приналежність архіпелагу в Міжнародному суді ООН. Але про план справді передати його новий британський уряд лейбористів оголосив лише минулого жовтня.

Передбачалося, що Лондон передасть острови Чагос Маврикію, але Великобританія і США зможуть і далі використовувати авіабазу, розташовану на архіпелазі в Тихому океані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суд Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці – Мерц

Канцлер Німеччини попереджає, що «швидкого вирішення немає», а Берлін посилить військову допомогу Україні.

Депутатам пропонують дозволити суміщати посади прем’єр-міністра та міністрів Кабміну – Галина Третьякова внесла законопроект

Народним депутатам пропонується дозволити суміщати посади прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, заступника міністра та інші політичні посади.

Міністри фінансів країн G7 домовилися підтримувати Україну, але поки не погодили фінальну заяву

Робота на спільною заявою, в якій планується згадати підтримку України, триває.

Члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ делегували перевірку завдань кандидатів неназваним експертам

Кандидат на посаду директора БЕБ Віктор Дубовик звернув увагу на питання прозорості у роботі конкурсної комісії з відбору очільника Бюро економічної безпеки.

Депутати пропонують встановити додаткову відпустку військовим, які довго знаходяться у зоні бойових дій

Пропонується надати військовослужбовцям відпустку 30 календарних днів у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 3 календарних років.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва