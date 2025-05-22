Суд Британії заблокував передачу Маврикію архіпелагу з військовою базою США

Високий суд Англії та Уельсу заморозив підписання угоди про передачу Маврикію архіпелагу Чагос у центрі Індійського океану.

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Високий суд Англії та Уельсу тимчасово заблокував підписання Великобританією угоди з Маврикієм про передачу під його суверенітет архіпелагу Чагос у центрі Індійського океану. Про це пише Politico.

Очікувалося, що прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер 22 травня візьме участь у церемонії підписання, яка завершить багатомісячні переговори щодо території в Індійському океані, де розташована спільна американсько-британська авіабаза Дієго-Гарсія та одне з останніх імперських володінь Великобританії.

Але у своєму рішенні суддя Джуліан Ніколас Гус заборонив «остаточні або юридично зобов’язуючі кроки для завершення переговорів про можливу передачу Британської території в Індійському океані, також відомої як архіпелаг Чагос, іноземному уряду».

«Відповідач повинен зберегти юрисдикцію Сполученого Королівства над Британською територією в Індійському океані до подальшого розпорядження», — йдеться в рішенні.

Нагадаємо, що позов був поданий двома корінними мешканками островів Чагос: Бернадетт Дюгасс і Бертрі Помпе. У своєму позові вони стверджували, що, приймаючи рішення про передачу острова, Лондон не провів необхідних консультацій з чагосцями — представниками місцевої етнічної групи.

Переговори про передачу островів Маврикію — він розташований в океані за дві тисячі кілометрів від Чагосу — почалися ще у 2019 році, після того як Британія програла спір про приналежність архіпелагу в Міжнародному суді ООН. Але про план справді передати його новий британський уряд лейбористів оголосив лише минулого жовтня.

Передбачалося, що Лондон передасть острови Чагос Маврикію, але Великобританія і США зможуть і далі використовувати авіабазу, розташовану на архіпелазі в Тихому океані.

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