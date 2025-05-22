Спрощено порядок отримання пенсій для ВПО, українців за кордоном та жителів ТОТ

Тепер пенсію можна отримувати в будь-якому уповноваженому банку.

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Уряд спростив отримання пенсій та проходження ідентифікації для внутрішньо-переміщених осіб, українців за кордоном та мешканців тимчасово окупованих територій.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що змінилось:

Відтепер пенсію можна отримувати в будь-якому уповноваженому банку (а не лише в Ощадбанку) або через «Укрпошту». Це стосується всіх пенсіонерів, що виїхали з ТОТ або залишаються там, незалежно від наявності довідки ВПО. Змінити банк можна особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ або у відділенні нового банку.

Важливо для пенсіонерів на ТОТ та за кордоном:

Щорічно проходити фізичну ідентифікацію (до 31 грудня).

Здійснювати витратні операції з картки щонайменше раз на півроку.

Пенсіонери, що виїхали з ТОТ або залишаються там, повинні повідомити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсію від Російської Федерації. Це можна зробити у відповідній заяві (про призначення/поновлення/продовження виплати) або в довільній формі.

Також ми повідомляли, що накопичені пенсії з Ощадбанку передадуть Пенсійному фонду – кого це буде стосуватися.

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