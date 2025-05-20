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Накопичені пенсії з Ощадбанку передадуть Пенсійному фонду – кого це буде стосуватися

20:49, 20 травня 2025
Невиплачені пенсії передадуть до Пенсійного фонду: накопичені мільярди більше не зберігатимуться в Ощадбанку.
Накопичені пенсії з Ощадбанку передадуть Пенсійному фонду – кого це буде стосуватися
Джерело фото: Уніан
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Через російську агресію проти України частина українських пенсіонерів проживає на тимчасово окупованій ворогом території. При цьому такі пенсіонери продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.

Водночас, як вказують у Міністерстві соціальної політики, ПФУ давно (від одного року до іноді 5-7 років) не може зв'язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні пенсійні кошти накопичуються в «Ощадбанку», який мав би ці пенсії виплачувати.

Вже на 1 жовтня 2023 року в банку накопичено понад 10 мільярдів гривень. Це пенсії, які були нараховані українським пенсіонерам з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. З цими пенсіонерами не було жодного зв'язку, вони не користувалися своїми рахунками і ніяк не взаємодіяли з українським банком.

Таким чином пенсії частини цих пенсіонерів банк використовував як свої вільні гроші для власних операцій.

Щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною, Закон «Про Державний бюджет України на 2025 рік» встановив нове правило: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в «Ощадбанку», а безпосередньо в Пенсійному фонді України.

Для того, щоб виконати цю норму Закону, Уряд підготував проект спеціальних правил (постанови). Ці правила чітко визначають, як саме ці кошти перейдуть з АТ «Ощадбанк» до Пенсійного фонду України. При цьому, право на ці гроші повністю залишається за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані.

Отже, якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного «Ощадбанку» вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді України, чекаючи на звернення своїх власників.

Звертаємо увагу: дана норма стосується виключно коштів тих пенсіонерів, які відповідають одночасно всім наступним параметрам:

  • Є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з ТОТ Донецької, Луганської областей (чи раніше були ВПО з ТОТ Донецької, Луганської областей, які окуповані до 24.02.2022 ).
  • Отримували пенсію як ВПО до повномасштабного вторгнення. 
  • Не користувались пенсійним рахунком (карткою) понад 1 рік. 
  • АБО Не проходили фізичну ідентифікацію в АТ «Ощадбанк» протягом шести місяців з дати, коли це мало бути зроблено.

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