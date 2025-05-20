Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

Суддів Олену Величко, Людмилу Пузанову и Ольгу Котенко звільнили у відставку.

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У вівторок, 20 травня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Величко Олену Володимирівну – з посади судді Покровського міськрайонного суду Донецької області;

Пузанову Людмилу Василівну – з посади судді Херсонського апеляційного суду;

Котенко Ольгу Анатоліївну – з посади судді Ковпаківського районного суду міста Суми.

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