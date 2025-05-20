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Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

12:54, 20 мая 2025
Судьи Елена Величко, Людмила Пузанова и Ольга Котенко были уволены в отставку.
Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку
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Во вторник, 20 мая, Высший совет правосудия рассмотрел материалы о прекращении полномочий судей по общим основаниям.

ВСП принял решение уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Величко Елену Владимировну — с должности судьи Покровского горрайонного суда Донецкой области;

Пузанову Людмилу Васильевну — с должности судьи Херсонского апелляционного суда;

Котенко Ольгу Анатольевну — с должности судьи Ковпаковского районного суда города Сумы.

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суд судья ВСП

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