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Накопленные пенсии из Ощадбанка передадут Пенсионному фонду – кого это коснется

20:49, 20 мая 2025
Невыплаченные пенсии передадут в Пенсионный фонд: накопленные миллиарды больше не будут храниться в Ощадбанке.
Накопленные пенсии из Ощадбанка передадут Пенсионному фонду – кого это коснется
Источник фото: Униан
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Из-за российской агрессии против Украины часть украинских пенсионеров проживает на временно оккупированной врагом территории. При этом такие пенсионеры продолжают получать свою пенсию при условии прохождения физической (в том числе видео-) идентификации в Пенсионном фонде.

В то же время, как указывают в Министерстве социальной политики, ПФУ давно (от одного года до иногда 5–7 лет) не может связаться с некоторыми пенсионерами. Эти люди также длительное время (по крайней мере год) не пользуются средствами со своих пенсионных карт. Из-за этого их пенсионные средства накапливаются в «Ощадбанке», который должен был бы эти пенсии выплачивать.

Уже на 1 октября 2023 года в банке накоплено более 10 миллиардов гривен. Это пенсии, которые были начислены украинским пенсионерам с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. С этими пенсионерами не было никакой связи, они не пользовались своими счетами и никак не взаимодействовали с украинским банком.

Таким образом пенсии части этих пенсионеров банк использовал как свои свободные средства для собственных операций.

Чтобы сделать пенсионную систему более финансово стабильной, Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» установил новое правило: средства, которые были отложены для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в «Ощадбанке», а непосредственно в Пенсионном фонде Украины.

Для того чтобы выполнить эту норму Закона, Правительство подготовило проект специальных правил (постановления). Эти правила четко определяют, как именно эти средства перейдут из АО «Ощадбанк» в Пенсионный фонд Украины. При этом право на эти деньги полностью остается за теми пенсионерами, на чьи счета они были начислены.

Итак, если владельцы этих средств живы или у них есть законные наследники (родные, имеющие право унаследовать эти деньги), право на получение этих выплат полностью сохраняется за ними. Меняется только место хранения этих средств: вместо государственного «Ощадбанка» они будут находиться в Пенсионном фонде Украины, ожидая обращения своих владельцев.

Обращаем внимание: данная норма касается исключительно средств тех пенсионеров, которые соответствуют одновременно всем следующим параметрам:

  • Являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с ВОТ Донецкой, Луганской областей (или ранее были ВПЛ с ВОТ Донецкой, Луганской областей, оккупированных до 24.02.2022);
  • Получали пенсию как ВПЛ до полномасштабного вторжения;
  • Не пользовались пенсионным счетом (картой) более 1 года;
  • ИЛИ Не прошли физическую идентификацию в АО «Ощадбанк» в течение шести месяцев с даты, когда это должно было быть сделано.

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