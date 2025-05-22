На Київщині викрили шахрайську групу, що «віджимала» квартири у літніх людей

Серед підозрюваних організатор шахрайства, ріелтор, псевдоспадкоємиця та працівниця РДА.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У столиці викрили злочинне угруповання, яке незаконно заволоділо трьома квартирами в Києві та однією — у Борисполі. Під підозрою опинилися четверо осіб: організатор схеми, ріелтор, псевдоспадкоємиця та колишня працівниця районної адміністрації. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 50-річний киянин разом із трьома спільниками знаходили одиноких літніх людей або власників із боргами за комунальні послуги, яким пропонували допомогу грошима та продуктами. В один із злочинних механізмів входив чоловік, який завойовував довіру власників квартир і виставляв житло на продаж як ріелтор. Жінка вдавала із себе дружину померлого власника, а експрацівниця Дарницької РДА допомагала оформлювати приватизацію.

Зокрема, квартиру на вул. Звіренецькій в Києві, що належала померлому батьку та сину, через підроблені документи «успадкувала» учасниця групи, видавши себе за дружину одного з них, після чого житло продали.

Житло на вул. Литвинського у Києві шахраї забрали, переконавши власницю, що вона отримає дешевшу квартиру в Жовтих Водах. Нерухомість швидко приватизували та продали без згоди власниці.

Ще одну квартиру на вул. Буслівській незаконно отримали, видавши невідому жінку за дружину померлого, який ніколи не був одружений, а потім продали.

Власнику квартири у Борисполі на вул. Європейській, який мав борги за комунальні послуги, запропонували допомогу з погашення боргів та покупку меншого житла, але житло приватизували і продали без його участі.

Ще одну квартиру на вул. Ревуцького планували привласнити, споюючи власника, але через пильність його знайомих і родини це вдалося запобігти.

За чотири продані квартири шахраї отримали понад 6,3 мільйона гривень. Триває слідство.

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