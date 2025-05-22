На Киевщине разоблачили мошенническую группу, которая «отжимала» квартиры у пожилых людей

Среди подозреваемых организатор мошенничества, риэлтор, псевдонаследница и работница РГА.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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В столице разоблачили преступную группировку, которая незаконно завладела тремя квартирами в Киеве и одной - в Борисполе. Под подозрением оказались четыре человека: организатор схемы, риэлтор, псевдонаследница и бывшая работница районной администрации. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 50-летний киевлянин вместе с тремя сообщниками находили одиноких пожилых людей или владельцев с долгами за коммунальные услуги, которым предлагали помощь деньгами и продуктами. В один из преступных механизмов входил мужчина, который завоевывал доверие владельцев квартир и выставлял жилье на продажу как риэлтор. Женщина притворялась женой умершего владельца, а экс-сотрудница Дарницкой РГА помогала оформлять приватизацию.

В частности, квартиру на ул. Звиренецкой в Киеве, принадлежавшую умершему отцу и сыну, через поддельные документы «унаследовала» участница группы, выдав себя за жену одного из них, после чего жилье продали.

Жилье на ул. Литвинского в Киеве мошенники забрали, убедив владелицу, что она получит более дешевую квартиру в Желтых Водах. Недвижимость быстро приватизировали и продали без согласия владелицы.

Еще одну квартиру на ул. Бусловской незаконно получили, выдав неизвестную женщину за жену умершего, который никогда не был женат, а затем продали.

Владельцу квартиры в Борисполе на ул. Европейской, который имел долги за коммунальные услуги, предложили помощь по погашению долгов и покупку меньшего жилья, но жилье приватизировали и продали без его участия.

Еще одну квартиру на ул. Ревуцкого планировали присвоить, спаивая владельца, но из-за бдительности его знакомых и семьи это удалось предотвратить.

За четыре проданные квартиры мошенники получили более 6,3 миллиона гривен. Продолжается следствие.

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