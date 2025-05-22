Біткоїн встановив новий рекорд, злетівши до $111 000

Moody’s понизило рейтинг США — біткоїн став «тихою гаванню» для інвесторів.

Фото: ukrinform

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У четвер, 22 травня, біткоїн продовжив стрімке зростання, досягнувши історичного максимуму — понад $111 000 за монету. За даними Coin Metrics, у ранкові години торгів у Лондоні ціна криптовалюти сягнула $111 886,41, після чого дещо знизилась до приблизно $111 012 станом на 07:03 за лондонським часом.

Експерти пов’язують цей стрибок з поєднанням оптимізму щодо майбутнього регулювання криптовалют у США та постійного інтересу з боку великих інституційних інвесторів. Як повідомив CNBC Джеймс Батерфілл, керівник дослідницького відділу криптофонду CoinShares, «зростання біткойна підтримує позитивна динаміка і неослабна увага великих гравців».

Цікаво, що новий рекорд біткойна відбувся на тлі падіння американських фондових індексів у середу. Зазвичай криптовалюта рухається в унісон із фондовими ринками, зокрема технологічним індексом Nasdaq, але тепер їхні тренди розійшлися. Це свідчить про те, що інвестори шукають альтернативні способи збереження капіталу.

Батерфілл також підкреслив, що цьому ралі сприяють макроекономічні побоювання, зокрема нещодавнє зниження кредитного рейтингу США агентством Moody’s, що підсилює сприйняття біткойна як захисту від нестабільності традиційних валют.

Нагадаємо, минулого тижня Moody’s знизило суверенний кредитний рейтинг США. Водночас у криптосекторі з’являються позитивні сигнали: законопроєкт GENIUS Act про регулювання стейблкойнів пройшов ключове голосування в Сенаті.

Підтримку ринку також демонструють політики: президент США Дональд Трамп і його радник з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс активно просувають прокриптовалютну політику.

Ще одним драйвером для крипторинку стала заява гендиректора JPMorgan Джеймі Даймона, який раніше скептично ставився до біткойна, але тепер оголосив, що банк дозволить клієнтам купувати цифрову валюту.

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