Практика судов
  1. В Украине

В Киеве наказали нетрезвого водителя Tesla, который нарушил ПДД — видео

16:26, 23 мая 2025
Инспекторы отстранили водителя от управления и составили на него соответствующие административные материалы.
В Киеве наказали нетрезвого водителя Tesla, который нарушил ПДД — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Tesla, который проехал на красный сигнал светофора. Общаясь с водителем, полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Как сообщила патрульная полиция Киева, мужчина согласился пройти освидетельствование с помощью алкотестера Drager. Результат — 1,20 промилле.

Инспекторы отстранили водителя от управления и составили на него соответствующие административные материалы, в частности:

  • постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП;
  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПДД Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фонд восстановления по соглашению между США и Украиной о недрах официально запущен – Юлия Свириденко

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что инвестиционный американо-украинский фонд запущен.

Собеседования в апелляционные административные суды – 22 мая не все кандидаты смогли дождаться собеседований

Два кандидата прошли собеседования, а еще два претендента на должности судей пока что подождут.

Пленум Верховного Суда решил, что законопроекты об изменении оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности требуют доработки

Законопроекты 13137 и 13137-1, касающиеся дисциплинарной ответственности судей и адвокатов, введения платных жалоб на судей, денежных взысканий за дисциплинарные проступки, должны быть доработаны.

Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

ВАКС избрал Олегу Бачуну меру пресечения – залог в размере 2 млн гривен

Следствие считает, что бывший председатель ОАС города Киева просил у предпринимателя деньги за решение проблем с пересечением границы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео