В Киеве наказали нетрезвого водителя Tesla, который нарушил ПДД — видео

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Tesla, который проехал на красный сигнал светофора. Общаясь с водителем, полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.
Как сообщила патрульная полиция Киева, мужчина согласился пройти освидетельствование с помощью алкотестера Drager. Результат — 1,20 промилле.
Инспекторы отстранили водителя от управления и составили на него соответствующие административные материалы, в частности:
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