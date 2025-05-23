В Киеве наказали нетрезвого водителя Tesla, который нарушил ПДД — видео

Инспекторы отстранили водителя от управления и составили на него соответствующие административные материалы.

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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Tesla, который проехал на красный сигнал светофора. Общаясь с водителем, полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Как сообщила патрульная полиция Киева, мужчина согласился пройти освидетельствование с помощью алкотестера Drager. Результат — 1,20 промилле.

Инспекторы отстранили водителя от управления и составили на него соответствующие административные материалы, в частности:

постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП;

протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

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