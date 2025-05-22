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Был ли взлом видеокамер на границе Украины – ответили в ГПСУ

16:28, 22 мая 2025
Представитель ГПСУ опроверг сообщения о кибершпионаже на границе Украины.
Был ли взлом видеокамер на границе Украины – ответили в ГПСУ
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Государственная пограничная служба Украины не получала от пограничников сопредельных стран сообщений о взломе систем видеонаблюдения на границе. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет Суспільне.

По его словам, информация о несанкционированном воздействии на информационные системы пограничных переходов, в том числе камеры видеонаблюдения, не поступала. Украинские пограничники также не зафиксировали никаких взломов собственных систем видеонаблюдения, как на пунктах пропуска, так и на зеленом участке границы.

«Если нам удастся получить от них какое-то подтверждение, что действительно было какое-то влияние, то мы обязательно делимся информацией для того, чтобы учесть это в своей служебной деятельности относительно защиты наших информационных систем. При необходимости, мы можем также предоставить всю необходимую помощь, если таковая будет предложена на получение от сопредельных стран», - отметил Демченко.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на разведку Великобритании сообщило, что российское ГРУ получило доступ к пограничным камерам Украины с целью шпионажа и блокирования иностранной помощи.

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Государственная пограничная служба граница

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