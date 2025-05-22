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Переговоры о прекращении огня в Украине могут затянуться на месяцы – Мерц

14:02, 22 мая 2025
Канцлер Германии предупреждает, что «быстрого решения нет», а Берлин усилит военную помощь Украине.
Переговоры о прекращении огня в Украине могут затянуться на месяцы – Мерц
Фото: lrt.lt
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Канцлер Германии Фридрих Мерц 22 мая заявил, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся на ранней стадии и могут занять месяцы, несмотря на усиление дипломатического импульса в последние недели.

«У нас нет иллюзий. Быстрого решения нет», – сказал Мерц на пресс-конференции в Вильнюсе, где он присутствовал на инаугурации новой постоянной бригады Германии в Литве.

«Это процесс, который только начался и может продолжаться еще много недель, возможно, даже месяцев», – сказал Мерц.

Также Мерц подтвердил продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны Германии.

Кроме того, Мерц указал на важность единства Запада, заявив, что координация с партнерами ЕС и связь с законодателями США останутся центральными элементами немецкой стратегии.

Мерца также спросили, сможет ли Германия заполнить пустоту, если США решат вывести часть своих войск из региона. На это он ответил, что «нет никаких признаков» таких планов.

Автор: Наталя Мамченко

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