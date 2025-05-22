В ЦПД СНБО прокомментировали заявление Путина относительно «буферной зоны»

В Центре противодействия дезинформации заявили, что запугивание «буферной зоной» продолжается уже не первый год.

Фото: unn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление Путина относительно создания вдоль границы Украины и РФ так называемой «буферной зоны».

«О буферной зоне Путин говорит уже не впервые — год назад у него с этим не сложилось, хотя тоже пугал. Сейчас он просто демонстрирует, что не собирается прекращать огонь», — заявил Коваленко.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся на ранней стадии и могут занять месяцы, несмотря на усиление дипломатического импульса в последние недели.

Кроме того, глава внешней политики ЕС Кая Каллас потребовала от Дональда Трампа усилить давление на РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.