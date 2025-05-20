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Глава внешней политики ЕС Кая Каллас потребовала от Дональда Трампа усилить давление на РФ

20:16, 20 мая 2025
Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас считает, что Трамп не оказывает должного давления.
Глава внешней политики ЕС Кая Каллас потребовала от Дональда Трампа усилить давление на РФ
Фото: investinestonia.com
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ЕС усиливает давление на Трампа, требуя ввести новые санкции против России. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечает издание, «глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас оказала давление на Дональда Трампа, призывая ввести дополнительные санкции против России» после телефонного разговора Президента США с Путиным, состоявшегося 19 мая.

«Мы все согласились и заявили, что, если они не согласятся на безусловное прекращение огня, как это сделала Украина более 60 дней назад, будут приняты решительные меры», — сказала Кая Каллас.

«И это то, что мы хотим видеть от всех сторон, которые заявили, что будут действовать в соответствии с этим», подчеркнула она.

Каллас заявила журналистам: «Мы действительно не видели, знаете ли, давления на Россию в результате этих переговоров (между Трампом и Путиным – прим. ред.)».

В частности, она заявила, что хочет видеть «решительные меры» со стороны США.

«Мы знаем, что Америка также работает над санкциями против России. Конечно, мы демократии, и это занимает время, и это сложно, и становится все сложнее. Но я не думаю, что у нас есть выбор. Нам нужно оказывать большее давление», заявила она.

Каллас подчеркнула, что «чтобы заставить Россию захотеть мира, нам также нужно оказывать большее давление на Россию».

На вопрос, хочет ли она, чтобы США продвинулись дальше с санкциями против РФ, Каллас отметила, что «мы хотим видеть эти последствия также со стороны США. Мы действительно не видели давления на Россию из этих переговоров».

Напомним, летом 2023 года президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кая Каллас, которая на то время была премьер-министром, обязана объяснить подробности скандала относительно предпринимательской деятельности ее мужа. Как сообщало ERR, Карис отметил, что «общественность ждет от премьер-министра прояснений» после того, как СМИ обнародовали информацию, что Stark Logistics AS, автотранспортная компания, в которой муж Каллас, Арво Халлик, имел 24% акций, перевозит несанкционированные товары между Эстонией и Россией. Кая Каллас тогда, в свою очередь, заявила, что она премьер-министр, а не предприниматель, и они с мужем не занимаются бизнесом, поэтому все вопросы должны быть адресованы компании Stark Logistics.

Автор: Наталя Мамченко

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США рф ЕС Дональд Трамп

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