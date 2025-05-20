Очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас вимагає від Дональда Трампа посилити тиск на РФ

Високий представник ЄС із питань закордонних справ Кая Каллас вважає, що Трамп не чинить належного тиску.

Фото: investinestonia.com

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ЄС посилює тиск на Трампа, вимагаючи запровадити нові санкції проти Росії. Про це повідомляє The Independent.

Як зазначає видання, «глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас чинила тиск на Дональда Трампа, закликаючи запровадити додаткові санкції проти Росії» після телефонної розмови Президента США з Путіним, яка відбулася 19 травня.

«Ми всі погодилися і заявили, що, якщо вони не погодяться на безумовне припинення вогню, як це зробила Україна понад 60 днів тому, будуть вжиті рішучі заходи», — сказала Кая Каллас.

«І це те, що ми хочемо бачити від усіх сторін, які заявили, що діятимуть відповідно до цього», — підкреслила вона.

Каллас заявила журналістам: «Ми дійсно не бачили, знаєте, тиску на Росію внаслідок цих переговорів (між Трампом і Путіним – прим. ред.)».

Зокрема, вона заявила, що хоче бачити «рішучі заходи» з боку США.

«Ми знаємо, що Америка також працює над санкціями проти Росії. Звичайно, ми демократії, і це займає час, і це складно, і стає дедалі складніше. Але я не думаю, що у нас є вибір. Нам потрібно чинити більший тиск», — заявила вона.

Каллас підкреслила, що «щоб змусити Росію захотіти миру, нам також потрібно чинити більший тиск на Росію».

На запитання, чи хоче вона, щоб США просунулися далі із санкціями проти РФ, Каллас зазначила, що «ми хочемо бачити ці наслідки також з боку США. Ми дійсно не бачили тиску на Росію з цих переговорів».

Нагадаєм, влітку 2023 року президент Естонії Алар Каріс заявив, що Кая Каллас, яка на той час була прем’єр-міністром, зобов’язана пояснити деталі скандалу щодо підприємницької діяльності її чоловіка. Як повідомляло ERR, Каріс зазначив, що «суспільство чекає від прем’єр-міністра роз’яснень» після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію, що Stark Logistics AS, автотранспортна компанія, в якій чоловік Каллас, Арво Галлік, мав 24% акцій, перевозить несанкціоновані товари між Естонією та Росією. Кая Каллас тоді, у свою чергу, заявила, що вона прем’єр-міністр, а не підприємець, і вони з чоловіком не займаються бізнесом, тому всі питання мають бути адресовані компанії Stark Logistics.

Автор: Наталя Мамченко

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