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«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко

08:32, 21 травня 2025
Для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до Реєстру військовозобов’язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко
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Міністерство оборони планує декілька масштабних нововведень у застосунку Резерв+. Зокрема, стосовно завершення реформи ВЛК, фінальним етапом якої стане можливість проходити ВЛК у найближчий лікарні у звичайного лікаря. Про це на конференції DOU Day 2025 розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, цитує її DOU.

«Як це виглядатиме: людина приходить до терапевта в лікарні за рогом. Проходить огляд. Далі цей медичний чекап формується в датасет, який направляється в «Оберіг» через обмін з державними реєстрами, із електронною системою електронного ВЛК. І все.

Для вас буде тільки один фізичний візит. Це візит до лікаря, до людини, яка роками оглядає людей, має медичну освіту, має право проводити цю експертизу», — каже Черногоренко.

Слід нагадати, що наразі відповідний закон, який би дозволив таку автоматичну передачу даних ще не набув чинності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада після вето Президента Володимира Зеленського знов розгляне законопроект 12066 про створення Реєстру військовозобов’язаних і про цифрову ВЛК, який легалізує автоматичну передачу даних медичних оглядів на придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Нагадаємо, закон було прийнято 18 грудня 2024 року. Однак Президент Володимир Зеленський ветував цей закон №4155-IX, зокрема, через те, що він передбачав створення нового Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними, включно з даними щодо військовослужбовців СБУ та розвідки.

Після того, як Верховна Рада «переголосує» ветований Президентом закон, у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

«Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони» – зазначено у змінах.

У Законі «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» буде уточнено, що до Реєстру «Оберіг» потраплятимуть відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Автор: Наталя Мамченко

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«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко

Для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до Реєстру військовозобов’язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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